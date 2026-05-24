タレントの若槻千夏（41）が23日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。ロケを通して大ファンになった芸能人を明かした。この日は俳優の小泉孝太郎がゲスト出演。3人はフジテレビ「トークィーンズ」以来の共演だという。タレントの指原莉乃が「それきっかけで（小泉）の大ファンになられたんですよね」と振ると、若槻は「そうです！孝太郎さんの『トークィーンズ』のロケに行かせてもらって、インタビュー