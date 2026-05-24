ジョゼップ・グアルディオラ監督がマンチェスター・シティ最終戦を前にした22日、『スカイ・スポーツ』のインタビューで元GKジョー・ハートに十分な出場機会を与えられなかったことが後悔だと明かした。グアルディオラ氏は2016-17シーズンからマンチェスター・Cを指揮し、6度のプレミアリーグ優勝など主要タイトルを20回制する圧巻の成績を収めた。だが、指揮官は「告白したい。後悔がある。多くの決断を、たくさんの決断を下