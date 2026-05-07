キャスターでジャーナリストの安藤優子が、5日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）に出演。持参した“お宝”の鑑定額に驚いた。【写真】愛犬との暮らしについて語る安藤優子「ホテルウーマン」を夢見た高校生時代、キャスターになるまでの道のりを当時の写真とともに紹介した。MCの今田耕司も「初めて知りました…」と驚いていた。そんな安藤が持ち込んだ“お宝”は、世界的ロックバンド、ザ・ビ