親子お笑いコンビ「完熟フレッシュ」の池田57CRAZY（ゴナクレージー）さんが5月6日までにXを更新。娘で相方の池田レイラさん（21）の幼少期からの成長ぶりが分かる写真を公開した。



【写真】12歳→20歳 大人の女性に劇的変化 「めっちゃ変わってる」「とても綺麗に」

57CRAZYさんは、レイラさんの12歳のデビュー当時の写真と、20歳のときに撮影した写真を並べて公開。どちらのレイラさんも同じ柄の白Tシャツを身につけているものの、おかっぱ頭のあどけない幼少時代から大人の女性へ、目を見張る成長ぶりとなっている。



SNSでは「時の流れはやすぎやー」「この子本当に見違えたよね」「とても綺麗になりましたね」「こんなに成長しちゃったんだ」「あの子がこの娘に？！」「Tシャツはニルヴァーナで変化してないけど…」「めっちゃ変わってる！笑」などのコメントがあった。



レイラさんは2005年3月1日生まれ、東京都出身。小学生時代に57CRAZYさんと「完熟フレッシュ」を結成。17年のM-1グランプリでは準々決勝進出を果たし、一躍有名に。現在も親子で舞台やテレビなどに出演。また西東京市PR親善大使、宇部ふるさと大使を務めるなど、地域振興活動も行っている。