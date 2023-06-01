お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷が５日深夜放送の「あちこちオードリー」（テレビ東京系）に出演し、自身のギャラを明かした。栗谷は詐欺被害に遭い１０００万円の借金を背負った。それが話題になってからいろいろな現場に呼んでくれるお笑いコンビ「さらば青春の光」（森田哲矢、東ブクロ）の２人から、収録終わりに「借金返済１年かからんと思うで」と声を掛けられたという。栗谷は「言われた時にすごい元気出たわと思った