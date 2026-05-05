ロミィさんの漫画「よみがえる思い出」がインスタグラムで500以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む用事に遅れそうになり、急いで車移動をしているとき、「トイレに行きたい」と言い出した3歳の娘。コンビニに寄ってトイレを借り、「遅くなる！」とイライラしていた母に、娘は…。という内容で、読者からは「イライラする気持ちも分かる！」「ちゃんと反省しているのがえらい」などの声が上がってい