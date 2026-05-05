◇ア・リーグレッドソックス5―4タイガース（2026年5月4日デトロイト）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が4日（日本時間5日）、敵地でのタイガース戦で5試合連続のベンチスタート。2回の守備から左翼のアンソニーに代わって途中出場した。3回の打席は一ゴロに倒れたが、6回には三塁内野安打で出塁。7回には右二塁打を放ち、2安打をマークした。8回の第4打席は一ゴロだった。試合は5―4でタイガースに勝利した。地