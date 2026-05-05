◇ア・リーグ レッドソックス5―4タイガース（2026年5月4日 デトロイト）

レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が4日（日本時間5日）、敵地でのタイガース戦で5試合連続のベンチスタート。2回の守備から左翼のアンソニーに代わって途中出場した。

3回の打席は一ゴロに倒れたが、6回には三塁内野安打で出塁。7回には右二塁打を放ち、2安打をマークした。8回の第4打席は一ゴロだった。試合は5―4でタイガースに勝利した。

地元メディアによると、26年WBC米国代表のアンソニーは初回の第1打席で右手首に違和感を訴えたという。

チームは4月25日（同26日）にアレックス・コーラ監督の解任を発表し、チャド・トレーシー暫定監督が就任。吉田はその指揮下で3試合目となる同28日（同29日）ブルージェイズ戦で“初出場”となり、「6番・DH」でスタメン出場し3打数1安打だった。

その後は2試合連続で出場なし。アストロズと対戦した5月2日（同3日）は7回に代打で出場し四球、同じく3日（同4日）は8回に代打で左前打を放った。