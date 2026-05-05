騒然とする地下鉄のホーム。床に横たわり、のたうち回る人も。地下鉄で一体何が起きたのでしょうか。4月30日の中国の広州。混み合った夜の地下鉄の車内で、男が乗客に向かって無差別にスプレーを噴射し始めます。スプレーをかけられた人は苦しそうに口や鼻を押さえ、男から逃れようと逃げまどっています。歩けなくなった女性を抱きかかえるようにして、車両の奥へ逃げる男性。スプレーを噴射している男自身も、左手で鼻をつまんで