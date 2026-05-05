混雑する地下鉄車内が“パニック”　男が他の乗客に向けてスプレー噴射　ホームで倒れ込む人も　中国・広州

騒然とする地下鉄のホーム。

床に横たわり、のたうち回る人も。

地下鉄で一体何が起きたのでしょうか。

4月30日の中国の広州。

混み合った夜の地下鉄の車内で、男が乗客に向かって無差別にスプレーを噴射し始めます。

スプレーをかけられた人は苦しそうに口や鼻を押さえ、男から逃れようと逃げまどっています。

歩けなくなった女性を抱きかかえるようにして、車両の奥へ逃げる男性。

スプレーを噴射している男自身も、左手で鼻をつまんでいます。

SNSには「誰かがスプレーをまき散らし、多くの人が刺激で吐いたり目を開けられなくなった」などのコメントが書き込まれたということです。

ホームでは座り込み動けなくなった人も。

そして乗客たちから強くたたかれる男。

怒号が飛び交う中、乗客が男を次々とたたき、追い詰めます。

たたかれているのは、黒いTシャツに白いリュックの男。

車内でスプレーを噴射していた男です。

別の映像ではホームの床に横たわり顔を覆ってもだえる男の姿が捉えられていました。

現地のメディアは地下鉄派出所の職員が「噴射されたのは唐辛子スプレーであり、すでに当該人物は拘束され現在、捜査が進められている」と説明したと報じています。

（「イット！」5月4日放送）