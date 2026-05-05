◆ファーム・リーグ巨人９―８ハヤテ（４日・ちゅ〜るスタジアム清水）巨人・浅野翔吾外野手（２１）が４日のファーム・リーグ、ハヤテ戦に「６番・中堅」で先発し、逆転の３点二塁打を含む４打数３安打の活躍を見せた。複数安打は５試合ぶりで、３安打の“猛打賞”は今季初だ。第１、２打席はいずれも左前打で出塁。第３打席で勝負強さを発揮した。６―８の４回２死満塁、カウント３―１からファウルで６球粘り、１１球目の