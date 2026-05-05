◆ファーム・リーグ 巨人９―８ハヤテ（４日・ちゅ〜るスタジアム清水）

巨人・浅野翔吾外野手（２１）が４日のファーム・リーグ、ハヤテ戦に「６番・中堅」で先発し、逆転の３点二塁打を含む４打数３安打の活躍を見せた。複数安打は５試合ぶりで、３安打の“猛打賞”は今季初だ。

第１、２打席はいずれも左前打で出塁。第３打席で勝負強さを発揮した。６―８の４回２死満塁、カウント３―１からファウルで６球粘り、１１球目のスライダーを捉えた。、打球は上がって左中間フェンス前へ。走者一掃の二塁打となり、試合をひっくり返した。「自分のスイングをした中で粘れましたし、西川が頑張っていたので、どうにかしたいなと思っていた」と、２軍公式戦初先発の１９歳育成左腕・西川歩投手を思いやった。

守備でも５回から右翼へ移り、１点リードの８回２死一、二塁で右前に落ちそうな打球をスライディングキャッチで好捕。同点のピンチを防いだ。今季は春季キャンプで右ふくらはぎの肉離れにより出遅れたが、「初球から積極的にいけている」と状態の良さを口にした。