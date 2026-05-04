女優の石田ひかり（53）が4日、自身のインスタグラムを更新し、小泉今日子（60）が2、3日に日本武道館で行った「KK60〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」を訪れたことを報告した。「心の底から敬愛申し上げる小泉今日子センパイ還暦記念コンサートツアー『KK60 コイズミ記念館』に参戦して参りました。満里奈ちゃん、誘ってくれて本当にありがとう」と小泉を囲んだ渡辺満里奈との3ショットや渡辺とペンライトを持