女優の石田ひかり（53）が4日、自身のインスタグラムを更新し、小泉今日子（60）が2、3日に日本武道館で行った「KK60〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」を訪れたことを報告した。

「心の底から敬愛申し上げる小泉今日子センパイ 還暦記念コンサートツアー『KK60 コイズミ記念館』に参戦して参りました。満里奈ちゃん、誘ってくれて本当にありがとう」と小泉を囲んだ渡辺満里奈との3ショットや渡辺とペンライトを持つ画像を投稿。

「小泉さんの愛と優しさと未来への想い。コツコツと積み上げられて来た努力の賜物が持つ、圧倒的な存在感と説得力。小泉今日子センパイのこれまでの結晶のような時間を共にすることが出来た私たちは、本当に幸せでした」と振り返り、公演を絶賛した。

ドラマ「最後から二番目の恋」（フジテレビ）で共演した中井貴一、飯島直子、白本彩奈らとも一緒だったと明かし、「通路を挟んで、貴一さん、直子さん、彩奈ちゃん、2人のプロデューサーも一緒に ドラマの主題歌を2曲聴けたことは、一生の思い出と言っても過言ではありません 夢のような気持ちでした」とつづった。

「客入れからラストまで、全てがカッコよかった小泉先輩の世界。この思い出を、この余韻を噛み締めて、一生生きていけます！」と興奮とともに記し、「素晴らしい先輩と出会える事は、何よりの幸福。何よりの財産。これからも、小柄なのにとてつもなく大きな背中を見つめながら、ずっとずっと追いかけていきます。センパイ、大好きですっ」と号泣する絵文字で思いを表現した。