今度の10日・日曜日は「母の日」です。街の人に、お母さんへの感謝の思いや、母の日ギフトのおすすめを取材しました。 「まもなく母の日、みなさんはどんなプレゼントを贈るのでしょうか」 「（妻に）回転焼きを買った」 「お花をプレゼントできたらいいかなと思う」 「（母に）バッグをプレゼントした。欲しいなと言っていたので、欲しいものをあげた」 「手紙を渡したい。（母は）めっちゃかわいい。いつもありがとう