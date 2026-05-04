今度の10日・日曜日は「母の日」です。街の人に、お母さんへの感謝の思いや、母の日ギフトのおすすめを取材しました。

「まもなく母の日、みなさんはどんなプレゼントを贈るのでしょうか」

「（妻に）回転焼きを買った」

「お花をプレゼントできたらいいかなと思う」

「（母に）バッグをプレゼントした。欲しいなと言っていたので、欲しいものをあげた」

「手紙を渡したい。（母は）めっちゃかわいい。いつもありがとうって伝えたい」

「（子どもからは）ビールをもらう。命の水をありがとうございます」

母になって初めて母の日を迎える人も・・・。

「お母さんになると、自分の母のことがだんだん分かる。親孝行したないなという思いが強い。おいしいものを食べに行けたら」

マルヤガーデンズにある文具などを扱うロフトでは、母の日に向けたコーナーが展開されています。

（鹿児島ロフト・地頭所千秋さん）「バッグに入れて持ち歩ける、晴雨兼用の折り畳み傘をおすすめしています」

日差しが強くなる一方、雨も増えるこの季節にぴったりな「晴雨兼用傘」。およそ300種類が並びます。

「こちらは軽くて、私の手より小さくコンパクトです」

季節に合った持ち運びしやすい商品が選ばれているようです。

家具や雑貨を販売するこちらの店では、「差し色」となる小物をおすすめしています。

こちらは日除けや冷房対策としても使える大判タイプのストール。これからの時期にぴったりです。

財布も季節に合わせて鮮やかなカラーを入荷しています。

（D＆DEPARTMENT KAGOSHIMA 武田恋さん）「シンプルに使いたい人でも、色を入れるとパッと華やかになる。どんどんこの春に使ってほしいです」

今年の母の日、「季節感」や「差し色」を意識して選んでみるのもいいかもしれません。

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