老後資金の指標として知られる「老後2000万円問題」ですが、NISAへの拠出を意識するあまり、日々の生活が苦しくなるケースがあるようです。ある程度余裕を持たせながら老後資金を確保したい場合、毎月いくら積み立てればいいのでしょうか。 本記事ではいわゆるNISA貧乏に陥らないためのコツを、シミュレーターによる試算や年収からの投資割合といった参考情報を活用して解説します。 40歳から「