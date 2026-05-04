3日梅雨入りした奄美地方ですが4日は雲が広がり雨の降りやすい１日となりました。一方、県本土は晴れ間が広がり、お出かけをされた方もいらっしゃると思います。鹿屋市のかのやばら園では、見ごろを迎えたバラが多くの人を出迎えました。かのやばら園では、ばら祭りが開かれています。園内には、約１０００種類、２万５０００株が植えられていて、見ごろを迎えています。（霧島ヶ丘公園管理事務所・宮地秀作主任技師）「１日か