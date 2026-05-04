各地の話題を紹介する「かごしま南北600キロ」。今回は、霧島市の住宅に咲いた南米原産の花「イペー」の話題です。 霧島市国分川内の前田賞子さん(82)の自宅に、南米原産でブラジルの国花「イペー」が咲きました。 イペーの花を日本でも広めようと、7年前に亡くなった賞子さんの夫・久紀さんが、20年ほど前にブラジルから100種類もの種を取り寄せ、植え始めました。 南米育ちで寒さに弱いため、試行錯誤の