性格や格好など、見た目と相反するギャップに心ときめく人たちも多いでしょう。漫画家・真白ばにさんの作品『私の推し男子紹介します』の抜粋エピソードでは、そんなギャップだらけの『推し男子』の様子が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約1万のいいねが集まりました。【漫画】『私の推し男子紹介します』（全編を読む）ある日、紫（ゆかり）はジャージ姿で廊下を歩いています。そこに男子たちが、「今日も