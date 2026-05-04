22年5月2日にデビューしたLE SSERAFIM（ルセラフィム）が、4周年記念イベントを終えた。4月30日から2日までの3日間「FIMILY PARTY」を開催した。タイトル「FIMILY」は、「ルセラフィム（FIM）」と「FAMILY」を合わせた造語。メンバーとファンがファミリーという意味で企画されたイベントでは、メンバーの赤ちゃんのころの写真の再現や、コントなどを披露。普段舞台上で見せているカリスマ性を捨て、いたずら心満載だったという