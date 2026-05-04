22年5月2日にデビューしたLE SSERAFIM（ル セラフィム）が、4周年記念イベントを終えた。4月30日から2日までの3日間「FIMILY PARTY」を開催した。

タイトル「FIMILY」は、「ル セラフィム（FIM）」と「FAMILY」を合わせた造語。メンバーとファンがファミリーという意味で企画されたイベントでは、メンバーの赤ちゃんのころの写真の再現や、コントなどを披露。普段舞台上で見せているカリスマ性を捨て、いたずら心満載だったという。さらにデビュー4周年を祝って、4月24日に公開したリードシングル「CELEBRATION」のセルフカメラバージョン映像を公開して、ファンを喜ばせた。

またインタビュー映像も公開しされ、「今回のアルバムを準備する中で、メンバーのおかげで、自分を振り返ることができました」といい「メンバーがいるからこそ、私がいると考えている」「メンバーとチームへの感謝の気持ちを深く感じられる機会だった」などと語った。

韓国メディアのスポーツ京郷は4日「年齢を重ねるごとに一層成熟した考えと、FEARNOT（ピオナ、公式ファン名）、チームへの変わらぬ思いを示した」と報じた。

また2日に、プラットフォーム「Weverse」でライブ配信し、ピオナと交流。子供のころに実際に開いた誕生日パーティーなど過去のエピソードを披露し、ファンとの時間を共有した。7月から始まる2度目のワールドツアーについても「一生懸命準備している」と話し、期待を高めた。最後に「まだ4周年にすぎない。これからが本番だ」とメンバーは力強く話した。