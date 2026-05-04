大型連休も後半に入り、多くの観光客が訪れている三重県鳥羽市では、地元のボランティアガイドによる観光案内が始まりました。伊勢志摩バリアフリーツアーセンターが年に2回行っているもので、3日から3日間、事前研修を受けた9歳から80代までの幅広い年代のボランティア37人が交代で観光案内を行います。このうち3日は13人が参加し、近鉄鳥羽駅の改札前とバス乗り場前の2カ所で観光施設などの案内のほか、車いすやベビーカーの貸し