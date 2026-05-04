お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（53）が、4日までに公開された自身のYouTubeチャンネル「ハンバーグ師匠チャンネル」に登場。撮影スタッフの車購入に付き合って自動車販売店を訪れた。【動画】「今作ってないってことで、逆に（価格が）あがってきてるんじゃない？」井戸田潤好印象の13年前・7万キロのトヨタ“絶版車”の全貌動画冒頭、スタッフが三菱『デリカD:5』から乗り換えを検討していると説明。カスタムしたSU