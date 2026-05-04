井戸田潤、13年前・7万キロのトヨタ“絶版車”に好印象 約300万円も「今作ってないってことで（価格が）上がってきてるんじゃない？」
お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（53）が、4日までに公開された自身のYouTubeチャンネル「ハンバーグ師匠チャンネル」に登場。撮影スタッフの車購入に付き合って自動車販売店を訪れた。
【動画】「今作ってないってことで、逆に（価格が）あがってきてるんじゃない？」井戸田潤好印象の13年前・7万キロのトヨタ“絶版車”の全貌
動画冒頭、スタッフが三菱『デリカD:5』から乗り換えを検討していると説明。カスタムしたSUV車を販売する販売店を訪れた。スタッフは「300万円台（できれば以下）」「仕事でも使うため荷物がたくさん積める」「個人的に四駆が好きなのでそういう車」という条件を提示し、車を見ていくことに。
最初に見たのは2013年式のトヨタ『FJクルーザー』。だが、フロントマスクを『レンジローバー』風にカスタムし、井戸田も「顔替わるだけで（印象が）だいぶかわるな」と好印象。さらに、センターピラーがなく、後部ドアが観音開きで開くことに驚き「こうやって開くのか！」「すごっ！」と新鮮なリアクション。内装も気に入り、「急にFJよくなってきた」「もう今作ってないってことで（価格が）上がってきてるんじゃない？」とその希少性にも興味を示した。
4000ccのガソリンエンジン、走行距離約7万キロで価格は約300万円と予算圏内。これも候補に入れながら、次の車を見ていくことになった。
【動画】「今作ってないってことで、逆に（価格が）あがってきてるんじゃない？」井戸田潤好印象の13年前・7万キロのトヨタ“絶版車”の全貌
動画冒頭、スタッフが三菱『デリカD:5』から乗り換えを検討していると説明。カスタムしたSUV車を販売する販売店を訪れた。スタッフは「300万円台（できれば以下）」「仕事でも使うため荷物がたくさん積める」「個人的に四駆が好きなのでそういう車」という条件を提示し、車を見ていくことに。
4000ccのガソリンエンジン、走行距離約7万キロで価格は約300万円と予算圏内。これも候補に入れながら、次の車を見ていくことになった。