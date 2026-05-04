井戸田潤、13年前・7万キロのトヨタ“絶版車”に好印象 約300万円も「今作ってないってことで（価格が）上がってきてるんじゃない？」

井戸田潤、13年前・7万キロのトヨタ“絶版車”に好印象 約300万円も「今作ってないってことで（価格が）上がってきてるんじゃない？」