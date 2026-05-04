5月4日のみどりの日は、新緑の中へおでかけする絶好の行楽日和！この日はやっぱり行楽弁当を作って、自然の中でおいしく楽しみたいですよね。そんな行楽弁当の主役にぴったりなのが、かんたんに作れておかずいらずで手軽に食べられるいなり寿司！忙しい朝でもサッと用意できる、絶品いなり寿司レシピを3つ厳選してご紹介します！■【人気レシピNo.1】春の風味たっぷり！菜の花と干しエビのいなり寿司みどりの日の行楽弁当にぴった