自民党の小野寺五典衆院議員（65）が3日夜にXを更新。4月28日に急病により73歳で亡くなった女優五十嵐淳子さんの亡くなる約1カ月前に撮影された写真を公開した。

小野寺氏は宮城県気仙沼市出身。五十嵐さんの夫、俳優中村雅俊（75）も宮城県女川町出身で同郷となる。

小野寺氏は「五十嵐淳子さん。私たちの世代にとって、本当に綺麗なお姉さんとして人気の女優さんでした。夫である中村雅俊さんが私と同じ宮城の出身ということもあり、何度かご夫婦と食事をさせて頂き、お二人のなれそめなど楽しく伺いました」と書き出した。

続けて「直近は3月3日雛祭りの日」とつづり、小野寺氏、中村、五十嵐さんのスリーショットを公開。最後に「あまりの急なことに言葉も出ません。雅俊さんに謹んでお悔やみを申し上げますと同時に、五十嵐淳子さんのご冥福を心からお祈り申し上げます」と締めくくった。

五十嵐さんは、1952年（昭27）9月20日、埼玉生まれ。「五十嵐じゅん」として芸能界デビューし、70年代初め、雑誌モデルとして活躍。75年、映画「阿寒に果つ」で主演し、その後、芸名を本名（五十嵐淳子）に改めた。

77年2月、日本テレビ「俺たちの勲章」で共演した中村と結婚。同年7月に長男俊太を出産。88年には「教師びんびん物語」へ出演し、女優復帰。主演田原俊彦演じる教師の恩師を演じた。中村とは芸能界屈指のおしどり夫婦として知られた。