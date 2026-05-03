県内はきょう気温が上がり、6つの観測地点で今年最高となりました。今夜からあすにかけて大雨に注意、警戒が必要です。きょうの県内は、日本海西部にある前線を伴った低気圧が近づいている影響で、気圧の傾きが大きくなり、風が強まったほか、南から温かい空気が流れ込んで、気温が上がりました。日中の最高気温は、富山市で27.8度と7月上旬並みとなるなど、県内10の観測地点のうち6か所で今年最高を記録しました。県内はあすにか