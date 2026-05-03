経済的威圧とは、ある国が自国の政治的な目的を達成するために、他国に対して貿易制限や投資の禁止といった経済的な手段を用いて圧力をかけ、相手国の政策決定を自国に有利な方向へ変えさせようとする行為を指す。 冷戦終結後のグローバル化の進展に伴い、国家間の相互依存関係が深まった結果、軍事力を行使せずとも相手国の経済的弱点を突くことで政治的譲歩を引き出せることが顕著になっている。 この手法の特徴は、国