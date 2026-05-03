Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。自宅でも居酒屋のようなおいしい焼き鳥や焼き魚を楽しみたい、コンロのグリルは火加減が難しい、フライパンだとパサパサになるなどちょっと難しいですよね。そんなおうちグリル料理を快適にしてくれたのが人気上昇中の「超少煙グリルDX」でした。名前のとおり“煙がほとんど出ない設計”で部屋の