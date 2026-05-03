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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

自宅でも居酒屋のようなおいしい焼き鳥や焼き魚を楽しみたい、コンロのグリルは火加減が難しい、フライパンだとパサパサになるなどちょっと難しいですよね。

そんなおうちグリル料理を快適にしてくれたのが人気上昇中の「超少煙グリルDX」でした。

名前のとおり“煙がほとんど出ない設計”で部屋のニオイ残りなどをあまり気にせず、さらに遠赤外線効果のおかげで簡単においしく焼き物が楽しめるのがポイントなんです。

実力は確かでしたので、ぜひ筆者のレポートを参考にしてみてください。

【煙がほぼ出ないグリル進化】異次元の超少煙グリルDX誕生！モクモク焼肉から解放！ 【単品22％OFF】15,180円 詳細をチェック

脂はしっかり落ちるのに煙レス＆みずみずしい

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さっそく調理に向けてセットしていきますが、特に難しい点はなく下皿に水を入れてフィルターとプレートを設置するのみ。大きく開いているのでお手入れもしやすいのがいいですね。

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本製品の特長がこのサイドヒーティングシステム。食材から出た脂は水に落ち、熱源で燃えることが無いので圧倒的な煙抑制力があるという仕組み。

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実際に脂たっぷりのサバを焼いてみましたが、ほとんど煙が出ません。食材を熱源で直接加熱するのではなく遠赤外線でじっくりと火が入っていく仕組みです。

ガスグリル等に比べると加熱時間は長めになりますが、水分が失われにくく焦がす失敗もかなり少ないのがメリットですよ。

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くっついて見るも無惨になりがちなししゃも。技術不要でふっくら優しく焼き上がっていきます。

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食してみるといつもよりジューシーに仕上がっていました。グリル中にはかなり脂が出ていましたが、水分はしっかりと閉じ込められてふっくらとした仕上がり。「おいしい！」の一言に尽きます。

焼き鳥もレベルアップ

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続いては焼き鳥に挑戦。並べていくと一般的なホットプレートのような「ジュウーッ！」という音は無く、静かに火が入っていきます

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こちらも魚同様に表面はしっかりと焼きつつ中はふっくらと仕上がりました。火力だけに頼ると焦げやパサつきやすいですが、輻射熱と遠赤外線だと失敗が少ないのがいいですね。

炭火やガスコンロより時間はかかる点はデメリットになる場合もありますが、グリル料理を楽しむのってゆったりした時間なのでそこまで気にならないかと。むしろ晩酌しながらのんびり焼けるのは筆者的にはメリットでした。

サッと洗えて片付けも簡単

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後片付けも3つのパーツをざっと洗うだけなので手間は少なめなのがいいですね。

煙が少なく部屋のニオイも気になりにくいのでグリル料理をちょっと快適したい人にはオススメかと。ぜひみなさんも筆者のようにアテを焼きながら飲むお酒を楽しんでみてください。

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Source: machi-ya

本記事制作にあたり株式会社LIMONより製品貸与を受けております。