サッカー・女子のWEリーグは、3日、第20節の4試合が行われ、首位のINAC神戸レオネッサはホームのノエビアスタジアム神戸（神戸市兵庫区）でAC長野パルセイロ・レディースを5-1で下した。この結果、勝点を50に伸ばしたINAC神戸は、同日、マイナビ仙台レディースに敗れた2位の三菱重工浦和レッズレディース（勝点41）との差を9に広げ、2試合を残して1位が確定。2021-22シーズン以来、4季ぶり2度目の優勝を果たした。INAC神戸はエ