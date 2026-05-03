元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が、2日放送のTBSラジオ「サボリーノpresentsワタシのごほうび時間」（土曜後8・00）にゲスト出演し、体調の異変について明かした。ミラノ・コルティナ冬季五輪では、“りくりゅう”金メダルなどの名解説で視聴者に感動を与えた。帰国後はバラエティーやトーク番組に引っ張りだこの日々を過ごしている。そんな中、体に変化が起きたことを明かした。「疲れてない