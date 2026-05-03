サッカーのドイツ１部リーグが２日に行われ、バイエルンの日本代表ＤＦ伊藤洋輝はホームのハイデンハイム戦にリーグ４戦連続で先発。４バックの左サイドバックでフル出場し、試合は先に２点を奪われるも、同点に追いつき、後半３１分に勝ち越されるも、後半アディショナルタイム１１分にＯＧで執念の同点ゴールを決めて、３―３で引き分けた。ブレーメンの同ＤＦ菅原由勢は、ホームのアウクスブルク戦で後半３４分までプレー。