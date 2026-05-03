東京１１Ｒ・プリンシパルステークス（Ｌ）・馬トク激走馬＝ヘイジュード２３年セレクトセール・当歳において３億２０００万円で落札されたキタサンブラック産駒。半兄のキラーアビリティ（父ディープインパクト）は２１年ホープフルステークスの勝ち馬。昨年のペルセウスステークス（オープン）を勝ち、５勝を挙げるジェイパームス（父ジャスタウェイ）を兄に持つ。２月の東京３歳新馬戦は３着に終わったが、最後方から、内に