４日・中日戦（バンテリンドーム）で今季初登板初先発する阪神・門別啓人投手が、待ちに待った１軍マウンドに向けて「やっと回ってきたので、ものにしたいなと思う」と決意した。高卒４年目の今季はここまで２軍６試合に登板して４勝１敗、防御率１・２４。「真っすぐの強さを今までより力を入れてやってきて、その成果も出ている。変化球も今、しっかりとコーナーで勝負できるようになっている。自信を持ってできる」と力強く