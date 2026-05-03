大相撲の夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）に向けて大関・霧島（音羽山）が３日、東京・墨田区にある部屋で稽古した。３日連続で出稽古していたが、４日ぶりに部屋でてっぽうなどの基礎運動。弟弟子の胸を借り、巻き替えの練習を繰り返した。本場所では多くは見せない技術でもあり、「まだまだだけど、稽古場で練習をしていくことが大事」とうなずいた。巻き替えは師匠の音羽山親方（元横綱・鶴竜）が現役時代に得意だっ