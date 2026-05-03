◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（３日・エスコンフィールド北海道）オリックス・九里亜蓮投手が、初回に痛恨の２失点を喫した。先頭のカストロを四球で歩かせると、大塚の一ゴロを太田がまさかの失策。無死一、三塁のピンチを招く。続くレイエスに中前適時打を運ばれ、先制を許した。なおも１死一、三塁のピンチからは、清宮幸に中犠飛を浴びた。この回は球審の際どい判定にも泣かされ、２８球中ボール球が１５球と苦し