◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（３日・甲子園）阪神・梅野隆太郎捕手が「８番・捕手」で今季初めてスタメン出場。登板２戦連続６失点に沈み、前回登板から中４日で先発する才木と今季初コンビとなる。また、右ふくらはぎへの自打球でベンチスタートが続いていた中野が、５戦ぶりに「２番・二塁」で先発出場する。以下、両チームのスターティングメンバー。「巨人」１番・二塁吉川２番・左翼キャベッジ３番・右翼中