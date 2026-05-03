◇２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第２戦「富士ＧＴ３時間レースＧＷスペシャル」第１日（３日、静岡・富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）恒例のＧＷ（ゴールデンウィーク）決戦は公式練習が行われた。ＧＴ５００はアステモ・リアル・レーシングのアステモＨＲＣプレリュード―ＧＴ（塚越広大、野村勇斗組）が１分２７秒９７３のベストタイムをマークした。ハンドルを握ったのは２０歳のルーキー野村。将来が楽しみ