【モデルプレス＝2026/05/03】元日向坂46の影山優佳が5月1日までに自身のInstagramを更新。テレビ東京系列ドラマ「るなしい」（4⽉2⽇スタート 毎週⽊曜深夜24時30分放送）のオフショットを投稿し反響を呼んでいる。【写真】24歳元日向坂「天使」と話題のメイド姿◆影山優佳、文化祭のメイド服姿を披露影山は「毎週木曜24：30〜第5話は文化祭です」とつづり、写真を複数枚投稿。文化祭を題材とした放送回でメイ