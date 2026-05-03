俳優の木村拓哉が３日、エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社内に新設されたプライベートレーベル「Ｃ＆ＣＳＴＡＧＥ」への移籍を発表した。この日放送されたＴＯＫＹＯＦＭのレギュラー番組「Ｆｌｏｗ」（日曜・前１１時３０分）で自ら報告した。ＳＭＡＰ時代からビクターエンタテインメントに所属していた木村。ラジオでは「ご報告がありまして」と切り出し、「新たなステージに移ってみようかと思ってい