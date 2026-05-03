俳優の木村拓哉が３日、エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社内に新設されたプライベートレーベル「Ｃ＆Ｃ ＳＴＡＧＥ」への移籍を発表した。この日放送されたＴＯＫＹＯ ＦＭのレギュラー番組「Ｆｌｏｗ」（日曜・前１１時３０分）で自ら報告した。

ＳＭＡＰ時代からビクターエンタテインメントに所属していた木村。ラジオでは「ご報告がありまして」と切り出し、「新たなステージに移ってみようかと思っています。マイクを自分で持ちパフォーマンスすることを音楽活動と言っていいならば…エイベックスさんとご一緒することにしました」と移籍することを表明した。

木村は「ずっとビクターさんにお世話になってきたことには感謝しています」とした上で、「これからも応援してくださるクルー（ファン）の方と新しいことをできるかを考える中で、騒ぐ場所を設けてみたいなという思いがありました」と説明。海外でのライブなど音楽活動を期待するファンの存在を挙げ「そういう人たちもつながれればいいな、という思いに応えて新たな出発をさせていただきたい」と宣言した。

新レーベル名に採用した「Ｃ＆Ｃ」は、木村のオフィシャルファンクラブの名前。自身を「Ｃａｐｔａｉｎ（キャプテン）」、ファンを「Ｃｒｅｗ（クルー）」と呼び、その頭文字から命名された。

木村は２０１６年末のＳＭＡＰ解散後、２０年に初のソロアルバム「Ｇｏ ｗｉｔｈ ｔｈｅ Ｆｌｏｗ」をビクターから発売。同作にはソロ始動を後押しした友人のＢ’ｚ・稲葉浩志らが楽曲提供で参加した。

２２年には山下達郎や真島昌利、明石家さんまらが参加した２枚目のアルバム「Ｎｅｘｔ Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ」を発表。２４年にはさんまに加え久保田利伸、竹内まりや、堂本剛、吉田拓郎らとコラボした「ＳＥＥ ＹＯＵ ＴＨＥＲＥ」をリリースし、３作連続でオリコンアルバムチャート１位に輝いた。