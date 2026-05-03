『アベンジャーズ』『キャプテン・アメリカ』シリーズのアンソニー・マッキー主演による歴史アクション映画『デザート・ウォリアー（原題：Desert Warrior）』が、映画史上でもワースト級の興行的失敗に見舞われた。 米によると、本作はアメリカで大人気の『Michael／マイケル』と同じ2026年4月24日に米国の劇場1,010館で公開され、週末3日間で興行収入48万ドルを記録。ところが、製