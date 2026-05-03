トランプ米大統領が「先解除・後交渉」を前提としたイランの終戦合意案を拒否しイランに対する「枯死作戦」の方針を固めた中で米国とイランともに原油をめぐる圧迫に耐える事実上のチキンゲームを行っている。米国の海上封鎖により原油輸出の道が閉ざされたイランは原油貯蔵庫が限界に達し、油井不能化の可能性を甘受した原油減産を決める状況に追い込まれ、11月の中間選挙を控えたトランプ大統領もやはり戦略石油備蓄を放出し始め