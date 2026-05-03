＜NTTドコモビジネスレディス 最終日◇3日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。トータル12アンダーで単独首位の菅沼菜々、2打差2位タイの天本ハルカ、平塚新夢の最終組が午前9時50分にスタートした。【ライブ写真】”飛ばし屋”になった菅沼菜々の振りが鋭いツアー通算4勝目を狙う菅沼は2オン2パットのパー発進。ツアー1勝の天本ハルカはパー、ツアー2年目で初優勝を