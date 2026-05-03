ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が2日、インスタグラムを更新。船でのショットをアップした。竹中アナは「おはよう今日は朝早いーーーー頑張るるるるーーーー」とコメントし、船内の座席に腰かけた姿をアップ。竹中アナは、ロングスカートにぴったりタイトな白のトップスを合わせ、たわわなスイカップを強調させた。また、続いての投稿では「おまけ」とし、船のサイドデッキに立った動画をアップ。「イエーイ!」と大き