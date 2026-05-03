クエンティン・タランティーノ監督が、「ジャンゴ 繋がれざる者」(2013年)と「マスク・オブ・ゾロ」(1998年)を融合させた映画企画にゴーサインを出したことが分かった。タランティーノ監督は、マット・ワグナーと共同で7号にわたるコミック「ジャンゴ／ゾロ」を執筆しており、ソニー・ピクチャーズがこのクロスオーバー作品の映画化を進めている。 【写真】アレハンドロに引き