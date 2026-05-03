クエンティン・タランティーノ監督が、「ジャンゴ 繋がれざる者」(2013年)と「マスク・オブ・ゾロ」(1998年)を融合させた映画企画にゴーサインを出したことが分かった。タランティーノ監督は、マット・ワグナーと共同で7号にわたるコミック「ジャンゴ／ゾロ」を執筆しており、ソニー・ピクチャーズがこのクロスオーバー作品の映画化を進めている。



【写真】アレハンドロに引き継がれた仮面のルーツが分かるかも！

報道によると、企画は初期開発段階で、「L.A.コンフィデンシャル」の脚本家ブライアン・ヘルゲランドが、コミックに続く新たな物語を執筆する。



原作コミックでは、賞金稼ぎとなったジャンゴが、ゾロの正体であるドン・ディエゴ・デ・ラ・ベガと絆を深める姿が描かれている。映画「ジャンゴ 繋がれざる者」ではジェイミー・フォックスがジャンゴ・フリーマンを、「マスク・オブ・ゾロ」ではドン・ディエゴはアンソニー・ホプキンスが演じ、ゾロの仮面はアレハンドロ・ムリエッタ（アントニオ・バンデラス）に受け継がれた。新作映画は若きゾロに焦点を当てるとみられている。



タランティーノ監督は同作で監督を務めないものの、「ジャンゴ 繋がれざる者」に続く実質的な続編として製作を認めている。10本目の監督作を最後に引退する意向を示しているタランティーノ監督は、長年この企画を温めてきたが、脚本担当の変更を経て、今回ようやく動き出した形だ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）