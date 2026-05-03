【桧山珠美 あれもこれも言わせて】【写真】迷走から一転…NHK朝ドラ「風、薫る」にヒットの予感が漂うワケ今期のドラマで大活躍なのが歌舞伎俳優・坂東彌十郎（69）だ。朝ドラ「風、薫る」、「夫婦別姓刑事」「銀河の一票」と3作に出演し、ひときわ存在感を放つ。「風、薫る」では日本橋で舶来品などを手広く扱う「瑞穂屋」を営む清水卯三郎を演じている。婚家を出て東京に逃れてきたヒロイン・りん（見上愛）に仕事と住まいを